PSG : Kouassi se rapproche du Bayern Munich

La communauté française du Bayern Munich est en passe de s’agrandir. Si l’on se fie à une information divulguée par RMC Sport ce mardi, le prestigieux club bavarois devrait bientôt accueillir Tanguy Kouassi au sein de son effectif. Le défenseur de 18 ans a tourné le dos à un premier contrat pro au sein de son club formateur du Paris SG pour prendre la direction de l’Allemagne. L’officialisation de ce deal devrait survenir très bientôt, car tout serait réglé depuis plusieurs jours avec les responsables munichois. Kouassi a fait ses débuts dans l’élite française cette saison. Dépannant dans l’axe de la défense lorsque les titulaires n’étaient pas disponibles ou mis au repos, il a répondu parfaitement aux attentes, avec des prestations très convaincantes et même trois buts à son actif (en 13 matchs joués, toutes compétitions confondues).

Un challenge relevé mais qui ne lui fait pas peur



Après son explosion, la direction francilienne a accéléré les discussions en vue d’un contrat, offrant même des conditions salariales très avantageuses, mais cela n’a rien donné. Après avoir longuement pesé le pour et le contre, l’international tricolore des moins de 18 ans a donc opté pour un départ. Le nom de Kouassi avait circulé ces derniers temps du côté du RB Leipzig ou du Stade Rennais, mais c’est donc chez un grand d’Europe qu’il a décidé de poursuivre sa carrière. Au sein de l’équipe dirigée par Hansi Flick, il aura à montrer les crocs pour espérer s’y imposer et accumuler du temps de jeu, surtout au regard de la rude concurrence qui y règne. Mais c’est un défi qui ne lui fait pas du tout peur, et il l’a parfaitement montré lors de son court passage dans l’équipe première de Paris.

Tuchel : "Kouassi a beaucoup de qualités"