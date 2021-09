Paris ne s'arrête plus. Quelques toutes petites semaines après la fin d'un mercato XXL, le club de la capitale française pense déjà à l'avenir et vise le milieu de terrain de l'AC Milan, Franck Kessié. Libre de tout contrat au mois de juin prochain, l'international ivoirien intéresse au plus haut point un Paris Saint-Germain qui est entré en contact avec le joueur.



Mais pas que, puisque comme l'indiquent les informations glanées par Foot Mercato, le PSG est également en relation avec Milan. Ancien de la maison, Leonardo est en bons termes avec le directeur technique milanais, Paolo Maldini.



D'après le média, le PSG réfléchirait à offrir à Kessié un salaire annuel net avoisinant les neuf millions d'euros, quand la dernière offre connue du club rossonero à son joueur était de 6.8 M€ annuels. Les deux clubs pourraient entamer les négociations au mois de janvier prochain, en fonction du choix du premier intéressé.