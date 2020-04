PSG : Kehrer et Choupo-Moting sont aussi partis

Certains joueurs de l’effectif du Paris Saint-Germain ont pris la décision de passer les prochaines semaines dans leur pays d’origine suite à la mise en confinement général en France. C’est notamment le cas des deux Brésiliens Neymar et Thiago Silva, des attaquants Mauro Icardi et Edinson Cavani, ou encore du gardien de but Keylor Navas. Si tous les joueurs de l'effectif ne réagissent pas de la même façon, cet exode se poursuit.

Kehrer et Choupo-Moting retournent en Allemagne

Ainsi, deux autres éléments de l'effectif parisien ont décidé de poursuivre cette période de confinement à l'étranger : Thilo Kehrer et Eric Maxim Choupo-Moting. Le défenseur central a retrouvé ses proches près de Stuttgart selon L'Equipe tandis que l'attaquant international camerounais, également originaire d'Allemagne, est rentré à Hambourg, région de sa famille, d'où il a posté des photos en story sur son compte Instagram.