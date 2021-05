PSG - Kays Ruiz s'en va !

"L'aventure pour moi avec le PSG s'arrête ici", a-t-il écrit sur son compte Instagram. "J'ai tout appris! Ici j'ai réalisé mon rêve en jouant avec les plus grands joueurs du monde et en devenant footballeur professionnel", poursuit Ruiz-Atil, arrivé à 12 ans au club. Cette saison il a fait figure d'espoir avec sept apparitions en Ligue 1, pour 182 minutes jouées, mais n'a plus joué depuis plusieurs mois.

Il rejoint la liste des nombreux espoirs formés au PSG et parti trouver une place dans un effectif de niveau mondial, de Kingsley Coman, parti à 18 ans à la Juventus en 2014 à Tanguy Kouassi (Bayern Munich) l'été dernier, en passant par Moussa Diaby (Leverkusen) ou Christopher Nkunku (Leipzig) en 1999.



Pochettino : "Triste, déçu, mais optimiste"