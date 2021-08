PSG : Kalimuendo prêté à Lens

Sous contrat avec le @PSG_inside jusqu’en 2024, l’attaquant français Arnaud Kalimuendo est prêté au @RCLens jusqu’au 30 juin 2022. Ce prêt n’est pas assorti d’une option d’achat.

Le Club souhaite à Arnaud de réaliser une très belle saison avec Lens.



Une concurrence très forte au PSG pour Kalimuendo

Un nouveau prêt pour Arnaud Kalimuendo.Celui qui a joué 2 matchs avec le club de la capitale depuis l'entame de cet exercice a été prêté ce mardi à Lens jusqu'au 30 juin 2022 comme l'a annoncé le PSG via un communiqué officiel. "Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, l’attaquant français est prêté au Racing Club de Lens jusqu’au 30 juin 2022. Ce prêt n’est pas assorti d’une option d’achat. Le Club souhaite à Arnaud de réaliser une très belle saison avec le Racing Club de Lens afin de poursuivre sa progression et développer ses qualités", peut-on notamment lire.Pour le natif de Suresnes,. La saison dernière à Lens, Arnaud Kalimuendo, âgé de 19 ans, avait su se mettre en valeur. Il avait en effet inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives en 31 matchs disputés sous le maillot du promu de l'époque. Actuellement sixième de Ligue 1, Lens compte 6 points en 4 matchs et reste sur un match nul face au FC Metz (2-2). Après la trêve internationale, c'est un déplacement à Bordeaux qui attend le club nordiste, dans le cadre de la 5ème journée du Championnat de France.