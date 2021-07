Très à son avantage sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain continue cependant de buter sur un dossier. Désireux de s'octroyer les services de Moise Kean, le club parisien connait actuellement quelques difficultés. Propriétaire de l'attaquant prêté l'an dernier au PSG, Everton ne serait pas facile en affaire et les négociations n'avanceraient pas dans le bon sens. Pour palier à un échec éventuel, Paris a sécurisé un autre joueur.



Comme l'indique RMC dimanche, Leonardo estime qu'Arnaud Kalimuendo pourrait parfaitement convenir. Prêté l'an passé au RC Lens, l'attaquant de dix-neuf ans y a inscrit huit buts et délivré six passes décisives en l'espace de trente-et-un matchs. De quoi faire penser au staff parisien que Kalimuendo représenterait une solution de repli parfaite. Pour cette raison, il refuse toute idée de départ de son jeune joueur.