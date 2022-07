PSG : Kalimuendo brillant mais dans le flou

Revenu d'un prêt très réussi de deux saisons au RC Lens, "Kali" semble particulièrement épanoui au sein du groupe parisien. Sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux par Neymar, la star brésilienne chambre son jeune coéquipier (20 ans), incapable de manier les baguettes au moment de déguster des spécialités locales. Cette complicité avec le N.10 parisien est bien le signe que Kalimuendo est désormais pris en considération par un vestiaire peuplé de vedettes où il est si rude de se faire une place, surtout pour un élément issu du centre de formation. Le natif de Suresnes a pris du volume en passant deux ans chez les Sang et Or. Auteur de 21 buts en 65 rencontres, toutes compétitions confondues, l'international espoirs revient gonflé à bloc et avec un bagage technique et tactique bien supérieur qu'à son départ.

Une confiance en soi qui saute aux yeux sur les terrains au Japon. Les chiffres parlent d'eux-mêmes: en deux rencontres disputées au Pays du Soleil Levant contre Kawasaki Frontale (2-1) et Urawa Red Diamonds (3-0), l'attaquant francilien a, à chaque fois, trouvé l'ouverture et marqué de sérieux points dans l'optique d'une éventuelle rotation derrière l’intouchable Kylian Mbappé, alors qu'un joueur aussi madré que Mauro Icardi continue de se traîner en pointe. Sauf que Kalimuendo, sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, ne veut pas se contenter de miettes, il veut accumuler les minutes, quitte à devoir encore une fois trouver son bonheur ailleurs que dans son club formateur.

Cote sur le marché

Une donnée qui n'a pas échappé à la nouvelle direction sportive parisienne, pourtant soucieuse d'ouvrir plus que par le passé les portes de l'équipe à ses jeunes. D'autant que son passage fructueux à Lens et son âge lui assurent une certaine cote sur le marché des transferts (environ 20 millions d'euros), un facteur non négligeable même pour un club comme le PSG, détenu par le richissime état gazier du Qatar mais qui a accusé des pertes de l'ordre de 225 millions d'euros en 2020-2021 en raison du covid et du fiasco du diffuseur Mediapro. Pour le directeur du football Luis Campos et l'entraîneur Christophe Galtier, les choses sont claires: en cas d'offre satisfaisante, Kalimuendo peut être cédé.

"+Kali+ sort d'une très belle saison avec Lens, a expliqué samedi Galtier. Et depuis la reprise, il est très présent, il profite du moindre temps de jeu pour être efficace. C'est un joueur énormément sollicité, que ce soit en France ou à l'étranger". "Ayant un peu échangé avec lui, et aussi avec Luis Campos (...), il souhaite avoir un temps de jeu élevé. Après, il y a la réalité du marché, du mercato à l'instant T. On verra au fur et à mesure des jours qui passent, à la fois la position de Kali, et celle du club", poursuit le technicien. Une bonne manière de botter en touche alors que le PSG est par ailleurs toujours en quête d'un attaquant athlétique, capable de jouer en soutien de Kylian Mbappé, malgré le recrutement du jeune Hugo Ekitike (20 ans) et la présence d'Icardi dont il a tant de mal à se débarrasser. Pour Kalimuendo, le futur est encore très flou.

Kalimuendo encore buteur en amical :