Une fois n'est pas coutume, le Paris Saint-Germain a décidé d'acheter en Ligue 1 cette saison. Et pour la bonne raison que les clubs vendeurs ont fait preuve de bon sens en ne demandant pas des sommes exorbitantes pour les cibles du champion de France en titre. Ainsi, le Stade de Reims a accepté de céder Hugo Ekitike et de ne se faire payer que dans un an. De son côté, Lille a vendu Renato Sanches pour environ dix millions d'euros. Dans le sens inverse, Paris a prêté Colin Dagba à Strasbourg et a vendu Marcin Bulka à Nice. Et le club de la capitale est encore prêt à se défaire d'un autre élément.



Et cette fois, il s'agit d'un attaquant pour lequel le Paris Saint-Germain n'avait déjà pas trouvé de place en interne l'an passé et l'avait prêté au RC Lens. Arnaud Kalimuendo, puisque c'est de lui dont il est question, ne devrait pas s'éterniser au Parc des Princes cette saison non plus. D'après L’Équipe, le garçon de 20 ans va cette fois être cédé définitivement au Stade Rennais. Le club breton est prêt à mettre vingt-cinq millions d'euros sur la table (bonus compris) pour s'offrir les services du "titi" parisien.



Une valeur sûre pour Rennes puisque même s'il n'a pas réussi à trouver sa place à Paris, Arnaud Kalimuendo a claqué vingt-et-un buts lors des soixante-cinq matchs qu'il a pu disputer durant ses deux périodes de prêt lensoises. L'attaquant est actuellement sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024.