Le mercato estival approche à grand pas et parmi les dossiers que la direction du PSG va devoir régler il y a celui qui concerne Mauro Icardi. L’avant-centre argentin arrivera alors au terme de sa période de prêt. Pour le garder, les champions de France vont devoir payer la somme qu’exige l’Inter, le club propriétaire pour ses services. Les discussions vont bon train entre les deux parties et l’intéressé a déjà fait part de son désir de continuer avec l’équipe francilienne. Des informations communiquées ce vendredi par Piero Ausilio, le directeur sportif du club lombard.

Oggi tocca a Piero Ausilio, ds dell’ @inter essere intervistato da me e @DiMarzio a “Il calciomercato che verrà”. Non solo Lautaro Martinez ma molto altro. Una passeggiata nel futuro dell’Inter e del mercato in generale... ⏰ 14:30, 17:30 e 21:00 su SkySport24 pic.twitter.com/8hRUefDBnF

— Luca Marchetti (@LucaMarchetti) May 29, 2020

Le temps presse pour le PSG



Le dirigeant intériste s’est exprimé lors d’un chat vidéo avec un journaliste de Sky Sport Italia. « Je sais qu’il aimerait rester à Paris, a-t-il déclaré à propos d’Icardi. Le PSG a une option qui expire le 31 mai. Il y a une somme qui a été conditionnée par la crise sanitaire, nous verrons ».

La dernière phrase lâchée tend à confirmer les rumeurs qui ont circulé dernièrement et qui suggèrent que l’Inter a revu à la baisse ses prétentions. Du côté de San Siro, on n’exigerait plus 70M€, mais une somme comprise entre 55 et 60M€ pour l’international albiceleste.



De nouvelles réunions vont certainement avoir lieu dans les prochaines heures pour finaliser la transaction. A moins d’un désaccord de dernière minute, Icardi va très certainement s’engager à titre définitif avec les champions de France. Et son acquisition mettra certainement fin à l’idylle d’Edinson Cavani avec le club de la capitale.