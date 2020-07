Appelé à prendre le numéro 9 laissé vacant par Edinson Cavani, Mauro Icardi est revenu sur sa relation avec le Matador. Malgré une concurrence intense durant cette saison 2019-20, les deux hommes ont entretenu une belle complicité sur le terrain ou en dehors. C'est en tout cas ce qu'a tenu à souligner le buteur argentin, qui a rendu hommage à sa manière à l'Uruguayen.

"Un grand monsieur"



"Évidemment. Avec Edi, on a une bonne relation sur le terrain et en dehors, a expliqué Icardi dans des propos accordés au journal Le Parisien. C’est un grand monsieur. C’est le type de personne qui manque toujours". Interrogé sur la décision du meilleur buteur de l'histoire du club, qui a fait le choix de ne pas terminer cette campagne, Mauro Icardi n'a pas souhaité se prononcer. "C'est à Edi qu'il faut poser la question, c'est sa décision. La situation est bizarre pour toutes les parties, tout le monde. Il y a des joueurs qui finissent leur contrat début juillet, d'autres qui prolongent. Personne ne s'attendait à cette situation inédite et à la pandémie. Il a fallu s'y adapter".