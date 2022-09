PSG : Icardi prêté à Galatasaray

Mauro Icardi rejoint pour une saison le Galatasaray SK, club évoluant en première division turque, dans le cadre d’un prêt. ✍️

Le Club souhaite à Mauro une belle saison sous les couleurs de Galatasaray.



Le loft du PSG est vidé de ses "indésirables". Ce jeudi,L'attaquant était le dernier élément non désiré par Christophe Galtier encore sous contrat avec Paris alors que Julian Draxler (à Benfica), Layvin Kurzawa (à Fulham) et Rafinha (Al-Arabi) ont quitté le club dans les derniers jours du mercato. Reçu comme une véritable idole mercredi soir lors de son arrivée en Turquie, le natif de Rosario verra son salaire être pris en charge à 60% par le PSG, d'après des informations du Parisien.Arrivé au Parc des Princes lors de l'exercice 2019-2020, d'abord sous la forme d'un prêt avant d'être transféré définitivement en provenance de l'Inter Milan (pour 50 millions d'euros),. A 29 ans, il quitte le club avec un palmarès qu'il a étoffé de deux Championnats de France (2020 et 2022), deux Coupes de France (2020 et 2021), une Coupe de la Ligue (2020) ainsi que de deux Trophées des Champions (2020 et 2022). C'est ce jeudi soir que se clôture le mercato estival en Turquie, qui sera donc le nouveau terrain de jeu de l'international argentin (8 sélections, 1 but).