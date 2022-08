PSG : Herrera devrait s'engager avec Bilbao

Mis sous pression par Christophe Galtier concernant les départs, Antero Henrique a reçu le message. Avant la démonstration du PSG face à Lille, dimanche en clôture de la 3ème journée de Ligue 1 (1-7), le technicien du club de la capitale avait affirmé sa position concernant la rubrique des départs : "Il y a la réalité du marché et nous avons beaucoup de joueurs sous contrat. C'est là-dessus que le club compte sur Antero, pour réduire le nombre de contrats", disait le natif de Marseille en conférence de presse. Ce mardi, L'Equipe dévoile qu'un pas significatif devrait être réalisé concernant le cas d'Ander Herrera, sous contrat jusqu'en 2024. L'international espagnol (2 sélections) devrait ainsi être libéré de ses deux dernières années de contrat, possiblement sous quarante-huit heures.

Une carrière à relancer dans un environnement connu

Antero Henrique aurait sérieusement œuvré dans des rapprochements avec l'agent du milieu de terrain, ces dernières heures. Arrivé libre au PSG en 2019 en provenance de Manchester United, Herrera n'a jamais su s'imposer du côté du Parc des Princes dans le secteur de l'entrejeu malgré 25 matchs joués lors de l'exercice précédent. Présent dans le groupe des "indésirables" depuis plusieurs semaines et absent de le tournée de préparation au Japon, il devrait prendre la direction d'un terrain de jeu connu afin de relancer sa carrière. En effet, il devrait s'engager en faveur de l'Athletic Bilbao, chez qui il a évolué entre 2011 et 2014, parvenant notamment à atteindre la finale de la Ligue Europa en 2012, sous la direction de Marcelo Bielsa, avec une large défaite face à l'Atlético de Madrid (3-0). Actuellement dirigé par Ernesto Valverde, l'Athletic occupe la 7ème position de Liga après 2 journées disputées et reste sur un succès obtenu face à Valence (1-0).