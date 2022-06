Le défenseur marocain Achraf Hakimi vient de boucler sa première saison au PSG. Et, de l’avis de nombreux observateurs, l’ancien intériste a été l’une des rares recrues à avoir donné satisfaction. Mauricio Pochettino, l’entraineur, ne devrait pas en penser moins puisque cela a été son deuxième joueur le plus utilisé derrière Kylian Mbappé (41 matches). Pourtant, il avait manqué un mois de compétition à cause de sa participation à la CAN.

« Hakimi n’a pas fait une bonne saison au PSG »

Hakimi a donc été salué pour ses performances du côté du Parc. Mais, d’un autre côté, il y en a aussi qui n’ont pas été totalement convaincus par ses sorties, voire même pas du tout. C’est le cas notamment de Vikash Dhorasoo, ancien milieu de terrain de l’équipe. Ce dernier a même tenu des propos très durs envers le Marocain, le jugeant carrément moins bon que le Lyonnais Malo Gusto que l’on annonce comme possible recrue des champions de France.



« Il va piquer sa place à Hakimi, a commencé par lâcher le héros de la finale de la Coupe de France 2006 lors d’une intervention sur la chaine L’Equipe. Hakimi, il a disparu après la CAN, il n’arrivait plus à déborder. Il n’a pas été bon à Paris. Gusto, lui, c’est le futur arrière droit de l’équipe de France ». Tous les avis se respectent mais celui-là risque quand même de valoir à son auteur quelques contestations.