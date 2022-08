PSG : Gueye attendu à Everton

Un "lofteur" en moins au PSG. Contraint de s'entraîner en marge de la plupart ses coéquipiers depuis plusieurs semaines, Idrissa Gueye va retourner à Everton, d'après des informations dévoilées par L'Equipe. Ainsi, le milieu de terrain s'est présenté auprès de ses coéquipiers au Camp des Loges, faisant par la même occasion ses adieux, avant son départ imminent vers la Premier League. Un championnat dans lequel il a évolué entre 2016 et 2019, avant de rejoindre le Parc des Princes. Jugé comme un élément indésirable par Christophe Galtier, le milieu de terrain devrait s'engager pour 2 ans (et 1 an en option) chez les Toffees.

Une opération estimée à 10 millions d'euros

Dans cette opération estimée à 10 millions d'euros par le quotidien sportif, les derniers détails devraient être réglés ce mardi soir ou mercredi matin, au plus tard. Par la suite, le joueur devrait s'envoler vers l'Angleterre afin d'y signer son contrat. Dans le même temps, Paris attend pour rappel les arrivées de Carlos Soler (en provenance de Valence) et Fabian Ruiz (en provenance de Naples). Ces opérations se feront pour un total de 45 millions cumulés. Cela participera à un renouvellement du milieu de terrain, un secteur déjà renforcé par les intégrations de Vitinha et Renato Sanches. Côté terrain, le PSG se déplacera sur la pelouse de Toulouse, mercredi dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 1 (21 heures).