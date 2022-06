PSG : Gignac aurait "mal au cœur" si Zidane devait venir

André-Pierre Gignac est toujours attaché à l'OM sur le plan émotionnel. Or, du côté du PSG, le nom d'un natif de Marseille a été évoqué ces derniers temps : Zinédine Zidane. Alors forcément, pour un Gignac qui a baigné dans le contexte de la rivalité entre l'OM et le PSG, cette perspective est déplaisante. "Quelqu’un qui n’est pas baigné dans cette rivalité va te dire que c’est bien de voir Zizou revenir en France. Mais non, pour un Marseillais, ce n'est pas bien. C’est un grand entraîneur, donc c’est sûr que tous les clubs vont le vouloir. Paris est en train de devenir un monstre européen, donc c’est normal qu’ils veulent Zidane. Mais moi ça me ferait mal au cœur", a commenté l'attaquant, allant jusqu'à inviter Zidane à prendre "son mal en patience" pour une possible place de sélectionneur de l'équipe de France.

"En France, on va tout faire pour que Mbappé vienne" aux JO 2024

Toujours marqué négativement par son expérience des JO de Tokyo l'été dernier (élimination des Bleus en phase de groupes, ndlr), Gignac n'a pas tiré un trait sur une possible participation aux JO 2024 à Paris, car à 38 ans d'ici là il aura "toujours la dalle". Cependant, il a pesté contre les différences de traitement entre deux sélections des Bleus pour le tournoi. "En France, on va tout faire pour que Kylian Mbappé vienne et avoir la grosse équipe. Mais, les Jeux olympiques d’avant, où il fallait faire bonne figuration pour arriver à Paris, les clubs ont refusé de laisser partir les joueurs", a-t-il rappelé, dénonçant un manque de considération important.