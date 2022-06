PSG : Galtier, une officialisation mardi ?

Une nouvelle autorité pour Galtier grâce à Campos ?



Mardi devrait être le jour d'un changement d'ère au PSG. Si l'on se base sur les informations du Parisien, c'est demain que. L'Argentin, d'ailleurs, n'aurait "fait aucun cadeau au club de la capitale" pour la résiliation, car ses avocats auraient négocié jusqu'à "l’euro près". Afin de racheter les deux dernières années de contrat de Galtier à Nice,, selon Le Parisien.Entraîneur du club azuréen entre 2016 et 2018 lors de son premier passage, Lucien Favre a succédé à Galtier, ce lundi, avec de hautes ambitions d'ici les deux prochaines saisons : le podium, voire plus. De par le duo qu'il va former avec Luis Campos, avec qui il a été sacré champion de France à Lille en 2021,, explique la source. Futur premier entraîneur français à Paris depuis Laurent Blanc (en 2016) Galtier va se retrouver face au défi le plus important de sa carrière, à 55 ans. Il devra convaincre autant dans les résultats que dans le jeu, en ayant la charge de gérer des égos très importants.