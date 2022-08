PSG - Galtier : "Des joueurs attendent pour nous rejoindre"

Il faut s'attendre à du mouvement du côté du PSG. Alors que le mercato estival se clôturera le jeudi 1er septembre à 23 heures en France, Christophe Galtier, qui attend 3 nouvelles recrues, s'est confié ce vendredi en conférence de presse sur le thème des transferts. "Ces derniers jours, ça va beaucoup bouger. Des joueurs chez nous sont en instance de départ, d’autres attendent pour venir nous rejoindre. On verra comment cela va finir", a affirmé l'entraîneur du club de la capitale en conférence de presse, à 2 jours de la réception de l'AS Monaco pour le compte de la 4ème journée de Ligue 1 (dimanche, 20h45).

"Déplacé" de dire que le PSG est favori du groupe en C1

Précisant avoir identifié les postes à renforcer, le natif de Marseille a apporté quelques précisions sur les profils des éléments ciblés par la direction sportive du PSG. "Ce sont généralement des joueurs de très haut niveau qui ont cette capacité à s’intégrer rapidement. Plus tôt ils arrivent, mieux c’est. Mais nous ne sommes pas les seuls dans ces cas-là. Il faut s’adapter et faire en sorte d’avoir le meilleur effectif pour être performant sur toutes les compétitions", a-t-il indiqué.



Leader de Ligue 1 avec 2 points d'avance sur Lens et l'OM, le PSG débutera justement en Ligue des Champions, le 6 ou 7 septembre prochain. Désireux d'être confronté à l'exposition offerte par la reine des compétitions européennes, Galtier a refusé de placer Paris comme le favori du groupe H dans lequel il faudra affronter la Juventus Turin, le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haifa. "Il y a des groupes plus difficiles, mais la compétition transcende énormément les joueurs, les publics et les équipes, et ce serait réducteur de dire que le PSG est favori. Ce serait déplacé de ma part de le dire", a synthétisé le technicien.