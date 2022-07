PSG : Galtier, c'est pour lundi

Cela devrait s’accélérer dès le début de la semaine pour Christophe Galtier. L'ancien entraîneur de Nice, qui a été présent au Camp des Loges, jeudi, va signer son contrat (de deux ans) en tant que nouvel entraîneur du PSG ce lundi, informe RMC. Lundi sera par ailleurs le jour de reprise de l'entraînement pour les joueurs. La présentation du natif de Marseille se déroulera le lendemain, mardi, à en croire cette même source.

Un défi immense pour Galtier

Jeudi, le PSG a, selon divers médias, trouvé un accord autour du licenciement de Mauricio Pochettino, qui a été averti depuis longtemps qu’il ne sera plus aux commandes de l’équipe parisienne la saison prochaine. D'après L'Equipe, les avocats des deux parties ont fini par trouver un terrain d'entente autour d'une indemnité de départ d'environ 10 millions d'euros pour le technicien et son staff, sous contrat jusqu'en juin 2023.



Lundi, l'OGC Nice a pour rappel officialisé le retour de Lucien Favre afin de prendre la succession de Christophe Galtier au sein du club azuréen. Le natif de Marseille, qui n'aura passé qu'une saison à la tête de Nice, s'apprête à vivre le plus grand défi de sa carrière du côté du Parc des Princes, à 55 ans.