Paul Pogba ne jouera pas pour le PSG la saison prochaine. Selon L'Équipe, le milieu de terrain de Manchester United ne fait pas partie des plans du nouveau directeur sportif Luis Campos. Alors qu'il était une cible de l'ancien directeur sportif du PSG Leonardo, l'arrivée de l'expérimenté Campos a mis fin à un éventuel transfert chez les champions de Ligue 1.

Paul Pogba s'éloigne du PSG

Pogba était une cible pour le PSG depuis que son passage à United a commencé à s'essouffler. L'été dernier, des contacts directs ont eu lieu entre l'international français et le club, mais Leonardo a décidé d'attendre le mois de juin en raison de sa situation contractuelle. Son contrat à United expire dans un mois et il est très peu probable qu'il signe un nouveau bail sous les ordres d'Erik Ten Hag.



Lors de la campagne de Premier League 2021/22, Pogba a joué 20 fois, a marqué un but et a fourni neuf passes décisives. La priorité de Luis Campos était de faire signer Aurélien Tchouaméni pour renforcer le milieu de terrain du PSG. Le milieu de terrain de Monaco a décidé de rejoindre le Real Madrid et, selon RMC Sport, l'officialisation de son transfert pourrait intervenir dans les prochains jours. Luis Campos travaille actuellement sur d'autres options de milieu de terrain en vue de la nouvelle saison.