C'est fait ! Le PSG tient sa deuxième acquisition du mercato d'été. Après avoir officialisé le transfert de Vitinha le 30 juin dernier, la formation francilienne a annoncé l’arrivée d'Hugo Ekitike. Convoité par le staff technique parisien, l’attaquant du Stade de Reims avait pour objectif de poursuivre sa trajectoire à Paris.

Une recrue de plus à Paris

"Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Hugo Ekitiké en provenance du Stade de Reims. L’attaquant français est prêté, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison", peut-on ainsi lire sur le site officiel des champions de France.



Après avoir quitté ses collèges champenois, l'attaquant s’est rendu dans la capitale afin d'y passer sa visite médicale d'usage et parapher son bail avec sa nouvelle escouade. Il se rendra, par la suite, au Japon avec le reste de l’effectif. On s'attend donc très probablement à ce qu'il connaisse ses premières minutes de jeu sous la tunique parisienne lors de cette tournée du PSG au pays du soleil levant.