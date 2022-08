PSG : Donnarumma fait des révélations sur le pénaltygate

Du côté du PSG, la petite bisbille entre Kylian Mbappé et Neymar liée à un pénalty contre Montpellier est déjà de l’histoire ancienne. Tout est rentré dans l’ordre entre les deux joueurs et plus personne n’évoque ce problème. Toutefois, pour qu’on ait pu tourner la page de cet épisode il a fallu que les deux joueurs s’expliquent et règlent leur différend comme deux personnes responsables.

« Il fallait tirer tout cela au clair »

Gianluigi Donnarumma, le gardien de l’équipe, a confirmé qu’il y a bien une réunion à ce sujet et les deux stars se sont mises d’accord pour respecter la hiérarchie. « Ce sont des choses qui arrivent dans les grandes équipes, a-t-il d’abord révélé dans un entretien accordé à Amazon Prime. Il n’y a aucun problème. Cela s’est vu lors du dernier match contre Lille. L’équipe est unie, elle avance et s’aide toujours. Kylian et Ney sont deux joueurs incroyables et intelligents. Ils ont de très bons rapports. L’important était de tirer cela au clair et d’être unis. D’avancer ensemble vers le même objectif. C’est le plus important ».

Excellent pour arrêter les pénaltys, le gardien champion d’Europe a aussi proposé à ses deux coéquipiers de se charger lui-même de cet exercice pour éviter qu’ils se chamaillent de nouveau. « Je l’ai dit à Kylian et Ney. S’ils le veulent, c’est moi qui tire le pénalty (rires) », a-t-il confié avec humour.