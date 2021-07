PSG : Direction la sortie pour Rico ?

Une arrivée qui pourrait entraîner un départ. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain a officialisé l'arrivée du gardien de but international italien Gianluigi Donnarumma, âgé aujourd'hui de 22 ans et qui est arrivé libre, après la fin de son contrat avec l'AC Milan. Une recrue qui devrait embouteiller encore un peu plus le poste. Si la concurrence s'annonce bien rude avec l'actuel portier en place, à savoir l'international costaricien Keylor Navas, aujourd'hui âgé de 34 ans et qui reste sur une saison plus que correcte, d'autres derniers remparts du club de la Capitale ne devraient pas faire long feu.

Rico avait signé un contrat de quatre ans

C'est ainsi notamment le cas du gardien de but international espagnol Sergio Rico, âgé aujourd'hui de 27 ans. Prêté avec option d'achat par le FC Séville pour la saison 2019-20, durant laquelle il avait disputé un total de dix rencontres, toutes compétitions confondues, le natif de Séville avait ensuite été définitivement transféré après avoir signé un contrat de quatre ans, contre une somme située aux alentours de six millions d'euros. Après treize nouvelles rencontres disputées l'an passé, toutes compétitions confondues, avec le PSG, Sergio Rico pourrait donc être amené à faire déjà ses bagages.

Un poste de numéro 3 voire de numéro 4 ?

Selon les informations du Parisien, ce serait même le principal intéressé qui aurait ainsi demandé à changer d'air, lui qui ne souhaitait donc pas occuper ce fameux poste de numéro 3, dans la mesure où son potentiel futur temps de jeu serait alors réduit à néant, ou presque. Un statut de numéro 3 dans la hiérarchie du club local qui pourrait même être celui de numéro 4. Face à lui, on retrouve le gardien de but français Alexandre Letellier, formé au Paris Saint-Germain et qui vient tout juste de prolonger son contrat d'une année en faveur de son club formateur. Un plus que Rico n'a donc pas, en sachant que les clubs doivent présenter au moins huit joueurs formés chez eux dans leur liste pour la Ligue des Champions.