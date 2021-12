En fin de bail en juin 2022, Angel Di Maria ne devrait pas quitter Paris l'été prochain. La formation parisienne et le joueur de 33 ans sont sur la même longueur d'onde pour poursuivre leur épopée, au moins, jusqu'en juin 2023 et ce, selon une indiscrétion signée de la radio RMC.. Un renouvellement de bail pourrait ainsi se concrétiser dans les prochains mois.

Des échanges entre le PSG et Di Maria

En effet, les discussions entre les deux côtés sont particulièrement constructives et un terrain d'entente officieux serait d'ores et déjà d'actualité pour activer cette option dans les prochaines semaines. À noter qu'en l'absence de Neymar, blessé, l'international argentin a montré qu'il pouvait encore dépanner de fort belle manière sur l'aile et en attaque.