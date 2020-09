PSG : Di Maria a parlé à Messi

Le Parisien Angel Di Maria confie avoir envoyé un message à Lionel Messi pour lui vanter les mérite du PSG quand il a appris que la star argentine souhaitait quitter le FC Barcelone. Messi est finalement resté au Barça, Mais Di Maria a tenté le coup auprès de son compatriote."La première chose que j'ai envoyée à Messi lorsque j'ai découvert qu'il ne voulait pas continuer à Barcelone, c'est une capture Instagram où je lui disais comment le PSG pourrait jouer avec Messi", a confié l'ancien joueur du Real Madrid au média argentin, Radio Continental.



AHORA | Ángel Di María: "Lo primero que le mandé a Messi cuando me enteré que no quería seguir en Barcelona, fue una captura de instagram donde decía cómo podía llegar a formar el PSG con Messi" en #ClossContinental AM590 FM104.3 pic.twitter.com/VD5629HQYW — Radio Continental AM 590 y FM 104.3 (@Continental590) September 23, 2020





Di Maria, qui n'est plus appelé en sélection argentine, regrette de ne plus avoir la confiance du sélectionneur Lionel Scaloni. "Beaucoup disent que je suis déjà âgé, mais j'ai 32 ans et je continue à courir de la même manière, à chaque match je montre que je ne le suis pas, et je peux être au niveau de Neymar et Mbappé. Si je fais tout ce que je fais au club en essayant d'être dans les onze pour pouvoir disputer une Coupe du Monde et une Copa America, c'est difficile de comprendre pourquoi je ne suis pas appelé. Ils ne m'ont jamais expliqué pourquoi ils ne m'appelaient pas. Si je ne suis pas appelé, c'est parce qu'ils ne veulent pas m'appeler."