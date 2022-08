Parmi les nombreux indésirables du Paris Saint-Germain, l'un d'entre eux serait sur le point de voir deux nouvelles portes de sortie s'ouvrirent à lui. Alors que les cas de Georginio Wijnaldum et Thilo Kehrer sont d'ores et déjà réglés, et qu'Ander Herrera connaît déjà son prochain point de chute, pour ce qui est du dossier d'Idrissa Gueye, ce dernier semblait à l'arrêt. Toutefois, selon les informations de la presse hexagonale, l'international sénégalais, présent au sein du loft mis en place par Luis Campos, aurait deux nouveaux candidats intéressés par son profil.

Porto et Sporting à l'affût

À en croire RMC Sport, le milieu de terrain est dans le viseur du FC Porto et du Sporting Portugal. Les deux clubs portugais auraient sondé le club de la capitale pour en savoir plus sur sa situation. Le média d'actualité sportive affirme également qu'Antero Henrique, l'ancien directeur sportif rappelé à Paris pour s'occuper de la gestion des départs, serait prêt à laisser filer le natif de Dakar libre de tout contrat chez un de ses prétendants. Un détail pour le moins étonnant, sachant que le technicien lusitanien ne souhaitait pas céder le trentenaire à Everton en raison d'un désaccord sur le montant de l'opération. À suivre...