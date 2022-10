Malgré les remous qui la perturbent en ce moment, la direction parisienne ne s’arrête pas de travailler. Elle planche sur les dossiers du prochain mercato. Des cibles sont dans viseur et l’une d’elles appartiendrait au Real Madrid.

Un espoir du Real qui coute 30M€

A en croire une information du quotidien Marca, Paris pisterait le jeune espoir Rafa Marin. Ce talentueux défenseur central de 20 ans a un contrat jusqu'en 2024 et est un membre clé de l'équipe de la Castilla. Luis Campos, le conseiller sportif des champions de France, est un fan de cet élément et il chercherait à le faire venir en France le plus vite possible.



Marin peut être tenté de bouger. Il estimerait qu’il mériterait désormais mieux que l’équipe B du Real et qu'il est prêt à jouer au plus haut niveau. Carlo Ancelotti, le coach des champions d’Europe, ne daigne pour l’instant pas à lui accorder sa chance. Son contrat au Real a une clause de rachat de 30 millions d'euros. Affaire à suivre...