PSG : Des discussions avec l'OL pour Kurzawa ?

L'avenir de Layvin Kurzawa pourrait se situer ailleurs qu'au Parc des Princes. Le latéral gauche est encore sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG mais il ne laisse pas insensible, notamment du côté de l'Olympique Lyonnais, à en croire les informations dévoilées par Le Parisien. En effet, la source explique ce lundi que l'OL aurait entamé des discussions avec le club de la capitale dans l'optique d'un possible transfert du latéral gauche. Un poste que Peter Bosz, l'entraîneur de l'OL, aimerait renforcer; selon des informations de L'Equipe. Les deux clubs seraient passés à une vitesse plus importante ces dernières heures au sujet de Kurzawa, informe Le Parisien.

Pochettino semble ne pas compter sur Kurzawa Courtisé le mois dernier par Galatasaray, le latéral âgé de 28 ans n'a finalement pas pris la direction de la Turquie. Selon des informations de RMC Sport, le natif de Fréjus aurait même "accepté ce week-end de rejoindre l’Olympique Lyonnais". Chez les Gones, une place de titulaire lui serait promise, au sein d'une équipe particulièrement ambitieuse dans ses intentions de jeu, même si rien n'a été matérialisé sur le terrain après les deux premières journées de Ligue 1 (nul face à Brest et défaite contre Angers, ndlr). Kurzawa ne semble par ailleurs pas entrer dans les plans de Mauricio Pochettino du côté du PSG. En effet, c'est Abdou Diallo qui a joué les deux premiers matchs de Ligue 1 au poste d’arrière gauche ; Kurzawa n'étant même pas convoqué dans le groupe pour le match face à Strasbourg, remporté samedi soir par le PSG (4-2). Après son mercato très important et les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi , le PSG n'a vendu qu'un seul joueur jusqu'ici : Mitchel Bakker, qui a rejoint le Bayer Leverkusen.