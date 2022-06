S'il a signé un très joli coup en parvenant à prolonger Kylian Mbappé jusqu'en juin 2025, au nez et à la barbe du Real Madrid, le Paris Saint-Germain attend encore sa première recrue de choix en ce début de mercato estival. Plusieurs noms reviennent dans différents secteurs de jeu et en attaque, c'est celui de l'attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca qui est régulièrement évoqué. Le dossier avance depuis quelques semaines, mais l'intérêt de l'Atlético de Madrid pourrait changer la donne.



D'après AS, le directeur sportif des Colchoneros est lui aussi intéressé par le profil de l'attaquant de vingt-trois ans. Andrea Berta est à l'ouvrage afin de trouver le joueur susceptible de remplacer au mieux Luis Suarez dont le contrat n'a pas été renouvelé. Un avantage demeure toutefois pour le PSG puisque les finances de l'écurie madrilène ne sont pas au mieux, et face aux exigences de Sassuolo, Paris semble pour l'heure un cran devant.



Un profil qui intéresse



Luis Campos a donc encore une petite marge pour négocier un transfert dont le club italien espère tirer environ cinquante millions d'euros. International italien, Gianluca Scamacca est sous contrat avec Sassuolo jusqu'en juin 2026 suite à une prolongation signé en avril dernier. Mesurant 1,95m, son profil intéresse un PSG qui n'a plus de tour de contrôle offensive depuis le départ d'Eric Maxim Choupo-Moting.