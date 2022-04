PSG : De Jong dans le viseur ?

Trois ans après l'avoir loupé, le Paris Saint-Germain n'a pas oublié Frenkie de Jong. À l'époque, l'ancien de l'Ajax Amsterdam avait préféré répondre aux sirènes du FC Barcelone plutôt qu'à la manne financière proposée par le club tricolore. Mais aujourd'hui, le milieu de terrain semble fatigué du traitement qu'il subit en Catalogne et plusieurs clubs sont prêts à le tirer de cette situation.



Souvent parmi les premiers à être remplacés par Xavi, Frenkie de Jong a laissé éclater sa frustration ce week-end, lors de la défaite du Barça face au Rayo Vallecano (0-1). Si le club a rapidement calmé les choses, l'agacement du joueur n'a échappé à personne et les rumeurs d'un départ anticipé ont ressurgi. Celles-ci ne seraient d'ailleurs pas totalement infondées car en cas de bonne offre (au moins 80 M€), Barcelone serait prêt à réfléchir.

Trois candidats

De fait, et comme le rappelle Foot Mercato, trois clubs sont sur les rangs. Outre Manchester United et le Bayern Munich, le PSG est à l'affut. En 2019, il en avait proposé 75 M€ à l'Ajax. En vain. Cette année, il revient tenter sa chance. Reste désormais à savoir dans quel état d'esprit est réellement Frenkie de Jong. Il y a trois mois, il affirmait vouloir rester "de nombreuses années" au Barça. La réalité est peut-être différente et Paris espère en profiter.