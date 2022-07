PSG : Dagba prolonge et file à Strasbourg

Le "meilleur choix possible" d'après Dagba



Une prolongation et un prêt dans la foulée. Ce mercredi soir, le latéral droit du PSG, Colin Dagba, a étendu son bail avec le club de la capitale jusqu'en 2025 et va évoluer sous le maillot de Strasbourg cette saison, sous la forme d'un prêt sans option d'achat., peut-on lire sur le site officiel du PSG.A l'âge de 23 ans, le natif de Béthune est la deuxième "recrue" de l'effectif de Julien Stéphan, après l'arrivée de Thomas Delaine, au poste de latéral gauche. Loïc Désiré, le responsable du recrutement au Racing, s'est montré ravi de ce mouvement., a-t-il commenté sur le site officiel du club alsacien.Pour cette première expérience hors de Paris dans sa carrière professionnelle, Dagba a mis en avant le désir de Strasbourg dans ce qu'il a considéré comme le "meilleur choix possible" pour son évolution.. Il y a une très belle ambiance à la Meinau avec un public qui pousse fort ! J’ai hâte de débuter !", s'est-il enthousiasmé. Le premier match en Ligue 1 est programmé pour le samedi 6 août prochain, justement à la Meinau, face à l'AS Monaco (17 heures).