Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Le mystère rester entier, et ce malgré les informations circulant ces dernières heures faisant état d’une prolongation du Bondynois avec le PSG pour une courte durée. Tant qu’il ne s’est pas exprimé lui-même sur son futur, l’international français alimentera la rubrique du mercato.

« Mbappé a envie de voir ailleurs »

L’ancien international français Djibril Cissé s’est exprimé vendredi au sujet de la star parisienne. Pour lui, tout plaide en faveur d’un départ du champion du monde. « Il a envie de voir ailleurs. Là, il a une chance de partir dans son club de rêve qu’est le Real et c’est plus facile de le faire que s’il y a un transfert », a-t-il déclaré à L’Équipe.



Cissé, qui avait aussi quitté la Ligue 1 à 24 ans, a poursuivi en déclarant que le PSG n’a pas vraiment intérêt à prolonger Mbappé pour un ou deux ans supplémentaires uniquement. « C’est le mot court qui dérange car si on veut le garder, ça serait le garder le plus longtemps possible et avec un contrat solide. Moi je n’y crois pas, je pense qu’il partira ».