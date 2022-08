Direct, franc et transparent, Christophe Galtier n'a pas cherché à masquer les derniers dossiers chauds du mercato pour le PSG. Le technicien a répondu en conférence de presse sur les différents joueurs concernés, dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. L'occasion de confirmer que le milieu de terrain espagnol Fabian Ruiz était proche de s'engager.

"Il reste un peu plus de quarante-huit heures avant la clôture du mercato, a-t-il lancé. Certaines informations sortent. Fabian Ruiz est très proche du PSG, mais il y aura aussi des départs de notre côté. Il aurait été préférable d'avoir les recrues le plus rapidement possible. On a ciblé depuis longtemps les secteurs qu'on voulait renforcer. Fabian Ruiz, on l'avait ciblé depuis longtemps. Mais pour l'instant, il est toujours un joueur de Naples."

Paredes est bien sur le départ

Le milieu de terrain est un secteur de jeu dans lequel Paris continuera à dégraisser. Idrissa Gueye est sur le départ (Everton). Tout comme Leandro Paredes. "Leandro ne fera pas partie du groupe, a expliqué Galtier. J'ai échangé avec lui après la séance. On sait qu'il a trouvé un accord avec la Juventus. Il est actuellement un joueur du PSG, mais sa tête est ailleurs. J'ai pris la décision de ne pas le mettre dans le groupe pour qu'il prépare son départ et que, moi, je n'ai pas un joueur qui, peut-être, va quitter le club vingt-quatre heures. Avec Keylor, on échange très souvent. Il est un gardien du PSG et il sera dans le groupe."

"Dans un mercato, il y a toujours des surprises"

Enfin, l'entraîneur du PSG a certifié que Milan Skriniar était encore dans le viseur du club de la capitale. "Je ne peux pas vous dire que c'est complètement fini. Dans un mercato, il y a toujours des surprises. Milan est un joueur ciblé depuis longtemps. Les négociations avec l'Inter sont très difficiles. Il faut respecter sa position. Mais à deux jours de la clôture, tout est possible."