Avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain peut compter sur deux gardiens de très haut niveau dans ses rangs. Un obstacle de plus dans le management de Mauricio Pochettino. Depuis le début de saison, le technicien argentin assume une politique d'alternance qui semble globalement convenir aux deux protagonistes, à défaut de les satisfaire. Jérôme Alonzo salue le tact de l'entraîneur du PSG.

Pochettino gère parfaitement la concurrence Navas-Donnarumma

« On peut reprocher tout ce qu’on veut à Mauricio (Pochettino) pour le jeu. Mais je serai catégorique sur le fait qu’on ne peut pas lui reprocher cette alternance, a lancé l'ancien gardien du PSG, aujourd'hui consultant sur La Chaîne L'Equipe. Il n’a pas choisi, lui, que Donnarumma vienne se mettre au milieu du tableau. Il était peinard, il avait un des meilleurs gardiens du monde qui faisait le taf plus que bien. Et déjà on se demandait en août comme il allait s’en sortir. Il s’en sort très très bien. Encore une fois, on peut lui faire mille reproches mais il a managé ça, franchement, de manière magnifique. Voilà. Je refuse qu’on fasse ce procès-là à Mauricio si un jour il devait finir par trancher, même tard dans la saison. Parce que ce qu’il a fait jusqu’ici, humainement et sportivement, avec les deux c’est très très très – bien. Et j’irai au-delà : c’est même inespéré », a conclu l'ex-gardien.