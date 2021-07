PSG : C'est officiel pour Achraf Hakimi

Ce n'était plus qu'une question d'heures, c'est désormais officiel : Achraf Hakimi est un joueur du Paris Saint-Germain. Le club a officialisé l'arrivée du défenseur international marocain en provenance de l'Inter Milan. Après avoir passé sa visite médicale avec succès, le latéral droit de 22 ans a paraphé un contrat de cinq ans avec le club de la capitale. Il s'agit du deuxième renfort estival du PSG après le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum.

Hakimi, un très gros coup pour le PSG

Le Paris Saint-Germain réalise l'un des gros coups de l'été en attirant dans ses filets ce défenseur très coté. Réputé pour ses qualités de contre-attaquant, son aptitude à être décisif par la passe ou le but, son volume de jeu et sa qualité technique, Achraf Hakimi s'impose aujourd'hui comme l'une des références mondiales à son poste - si ce n'est le joueur numéro 1 du circuit. Son arrivée comble un besoin énuméré depuis plusieurs années dans la capitale, à un poste qui a rarement fait l'unanimité, d'autant que sa polyvalence lui permet d'évoluer dans un schéma classique à quatre défenseurs ou dans un rôle de piston en cas de défense à cinq. Hakimi, c'est aussi un CV bien garni. Du haut de ses 22 ans, l'international marocain, star des Lions de l'Atlas, peut s'appuyer sur une expérience conséquente au très haut niveau. Produit de la Cantera du Real Madrid, le nouveau latéral du PSG - né dans la capitale espagnole - a beaucoup voyagé. C'est au Borussia Dortmund qu'il s'est révélé aux yeux de l'Europe, avant de poursuivre sa progression à l'Inter Milan. Auteur d'une saison pleine en Lombardie, il a été l'un des grands artisans du Scudetto des Nerazzurri, qui ont mis fin à l'hégémonie de la Juventus.

Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi et bientôt Ramos...

Avec les arrivées déjà actées de Wijnaldum et Hakimi, Paris affirme son désir de frapper très fort sur le marché des transferts cet été. Les prochaines heures seront toutes aussi animées. En pleine success story avec l'Italie durant le championnat d'Europe, le gardien Gianluigi Donnarumma débarquera après le tournoi. Avant le portier transalpin, c'est la légende du Real Madrid Sergio Ramos qui devrait rejoindre l'armada parisienne, à l'aube d'une saison qui s'annonce plus que palpitante...