PSG : Cavani veut partir dès cet hiver

Deux semaines avant la fermeture du marché des transferts, Edinson Cavani est toujours un joueur du PSG. Il n’y a pas eu d’accord trouvé et à en croire ce que rapporte L’Equipe ce mercredi, ce statu quo ne l’arrange pas. Mécontent du traitement qui lui est réservé depuis l’entame de la saison en cours et aussi de son faible temps de jeu, El Matador a signifié à ses responsables franciliens que son désir est de changer d’air. Et qu’il souhaite le faire dès maintenant, quitte à partir par la petite porte et rater les nombreuses échéances importantes qui attendent le club de la capitale durant la seconde partie de la saison. Ce mercredi, il ne figure pas dans le groupe parisien appelé à défier l’AS Monaco. Officiellement, ça serait à cause d’une blessure à l’aîne, contractée la veille à l’entrainement.

L’Atlético prêt à offrir 10M€ pour Cavani

La position de la direction parisienne n’a pas changé à l’endroit de l’Uruguayen. Il n’est pour l’instant pas question de le laisser partir. Ou tout au moins pour les sommes dérisoires qui sont annoncées dans la presse. L’Atlético Madrid, seul club véritablement intéressé par l’ancien napolitain, est disposé à formuler une dernière proposition de 10M€ dans l’espoir de conclure le deal, mais cela ne devrait pas suffire. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG est donc bien parti pour effectuer cinq derniers mois du côté du Parc. À contrecœur. Ce qui était très difficile à imaginer il y a encore quelques mois lorsque le natif de Salto était la principale arme des champions de France et le chouchou numéro un du public. Pour la dernière étiquette, elle reste d’ailleurs toujours de mise.