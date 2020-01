Les jours d’Edinson Cavani au PSG semblent comptés. Comme le suggère son absence du groupe parisien en vue du match contre Lille, prévu ce dimanche, l’Uruguayen est en instance de départ. À sa demande, ses responsables franciliens l’ont dispensé de ce rendez-vous de championnat pour qu’il puisse discuter de son avenir avec le club (ou les clubs) désireux de l’accueillir. Un transfert à venir n’est pas acquis pour autant, mais il y aurait tout de même de bonnes chances pour qu’El Matador fasse ses valises pour une autre destination.

Le PSG est prêt à laisser partir Cavani

A en croire ce que rapporte L’Equipe ce dimanche, le PSG s’est résolu à perdre le meilleur buteur de son histoire dès cet hiver. Et vu tout ce que le joueur a apporté au club, on veut éviter le conflit et faire en sorte que la séparation se passe du mieux que possible. Même si la dernière sortie du père de Cavani n’a pas été très appréciée en interne et aurait pu pousser Leonardo à hausser le ton. Paris est donc prêt à céder son buteur devenu remplaçant, pour peu qu’il obtienne une proposition de 15M€ en échange. Un montant qui est loin d’être inaccessible pour l’Atlético Madrid. Les Matelassiers avaient déjà émis une offre de 10M€ pour l’ancien napolitain.