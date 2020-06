Après sept ans passés dans la capitale française, Edinson Cavani devrait quitter Paris cet été. El Matador sera alors en fin de contrat et il n’y a encore eu aucune discussion pour une prolongation de son bail. La rupture semble donc imminente. Mais quid de son avenir ? Sous quelles couleurs évoluera-t-il la saison prochaine ? Des questions qui restent en suspens et auxquelles l’intéressé n’envisage pas de répondre avant d’avoir disputé son tout dernier match avec l’équipe parisienne. C’est ce que révèle le quotidien transalpin La Gazzetta dello Sport.



L’international uruguayen est prêt à attendre le mois d’août prochain et la fin de la Ligue des Champions pour choisir sa future destination. Paris, est pour rappel, toujours engagé dans cette compétition avec un quart de finale à disputer. Cavani privilégie la patience, quitte à voir ses possibilités de choix se réduire. Car aujourd’hui, et malgré son âge avancé (33 ans), le meilleur buteur de l’histoire du PSG ne manque pas de sollicitations. L’offre de l’Atlético Madrid tient toujours, tandis que Newcastle United commence à avancer ses pions pour le faire signer. Des clubs de MLS et de l’Emirates Arabes Unis sont, en outre, disposés à lui offrir un pont d’or. Enfin, l’Inter Milan songerait toujours à lui pour en faire le remplaçant de Lautaro Martinez.