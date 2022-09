L'été dernier a été marqué par de grands bouleversements dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Luis Campos a débarqué à la place de Leonardo pour apporter son savoir-faire sur la stratégie sportive à adopter après un nouvel échec en Ligue des Champions. Le dirigeant portugais a rapidement opté pour Christophe Galtier au poste d'entraîneur, mais le nom de Zinédine Zidane était revenu avec insistance. Campos l'affirme : il n'a jamais songé à Zidane.

Campos n'a jamais pensé à Zidane

Luis Campos a répété dans un entretien accordé à Jérôme Rothen sur RMC qu'il avait rapidement fait de Christophe Galtier sa priorité absolue.



"On n'a pas beaucoup de temps. On a commencé à penser à construire une équipe, mais Christophe... Je vais vous donner un exemple : ce matin j'arrive au centre d'entraînement et Christophe était déjà là. Il est toujours ouvert à la modernité, à comprendre ce qu'il se passe dans la compréhension du jeu. Il a une évolution énorme, il est ouvert aux systèmes, à l'idée de trouver les bonnes solutions. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup avec Christophe Galtier. Les clubs qui ont gagné des titres importants sont les clubs qui ont joué en équipe."



"Zidane ? J'ai déjà donné la réponse. A partir du moment où le président du PSG m'a invité à venir dans ce projet, j'ai tout de suite appelé Christophe Galtier. C'est la meilleure réponse. Il le sait très bien. On n'a pas besoin de discuter. Je ne peux parler que de ce que je connais vraiment, je ne peux pas faire de spéculations."