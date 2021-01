Mauricio Pochettino à peine arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain, le voilà déjà en pleine recherche de renforts. Après avoir contacté directement Dele Alli, c'est vers un autre de ses anciens joueurs de Tottenham que le nouveau stratège parisien vient de se tourner. Pochettino aimerait s'adjoindre les services de Christian Eriksen.



En perdition à l'Inter, sous les ordres d'un Antonio Conte qui ne compte pas sur lui, le Danois cherche une porte de sortie, et ce depuis un moment. Peu enclin à revenir en Angleterre, le milieu international serait tenté par une aventure telle que celle que le PSG pourrait lui offrir. Du côté du club milanais, un départ est envisageable. Mais à des conditions bien précises.

L'Inter ne veut rien payer



Et celle qu'évoque La Gazzetta dello Sport ce mercredi concerne le salaire du joueur. Si les Nerazzurri sont prêts à laisser Eriksen partir en prêt du côté du Parc des Princes, pas question pour eux de prendre en charge une quelconque once de son salaire. Tout serait donc à la charge du PSG. Pas de quoi décourager Leonardo et son équipe qui ont désormais un boulevard pour parvenir à recruter le milieu de terrain.

