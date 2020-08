PSG : Bernat va-t-il prolonger ?

Le PSG vient de s'incliner en finale de Ligue des Champions et c'est déjà une nouvelle saison qui commencent pour les Franciliens. Et les dirigeants ne chôment pas, eux qui vont devoir s'atteler à un certain nombre de dossiers à commencer par Juan Bernat. D'après une indiscrétion de RMC, les tractations bloquent pour le nouveau contrat du défenseur espagnol de 27 ans. Très bon sur le terrain cette saison, au point d'intégrer le onze type de l'UEFA, Bernat, sous contrat jusqu'en 2021, s'est avéré exigeant d'un point de vue salarial. Des exigences que Leonardo et la direction du PSG goûtent peu, d'où le ralentissements des négociations portant sur un nouveau bail.