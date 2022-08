PSG : Bernardo Silva ciblé par le club ?

Le PSG est positionné, Silva ne serait pas contre un retour en Ligue 1

conseiller externe dans le domaine sportif du club de la capitale était l'homme qui avait attiré Silva du côté de la Principauté, en 2014. Foot Mercato précise que le milieu de terrain ne serait pas totalement opposé à un retour en Ligue 1, un championnat qu'il connaît sur le bout des doigts.

Le prix d'un éventuel transfert de Silva - qui demeure sous contrat jusqu'en 2025 avec City - devrait tourner autour de 80-85 millions d'euros même si pour le moment "aucune démarche concrète n’a été entreprise" de la part du PSG envers les Citizens, explique le 10 Sport.

Le coup du mercato estival ? On en est encore loin, bien sûr, mais le PSG, après l'arrivée de Vitinha et la future de Renato Sanches (Lille) pourrait garnir son entrejeuCelui qui a évolué du côté de l’AS Monaco entre 2014 et 2017 avant de prendre la direction de l'Etihad Stadium pour notamment y remporter 4 Premier Leagues lors des 5 dernières saisons serait ciblé par Paris, à en croire les informations du 10 Sport et de Foot Mercato.Alors qu'un accord aurait été trouvé entre le joueur et le FC Barcelone selon Sport, le PSG aurait quelques atouts à mettre en avant. Dans un premier temps, le Barça et les Citizens doivent se mettre d'accord, et la présence de Luis Campos pourrait possiblement faire pencher la balance. En effet, l'actuel