PSG : Aurélien Tchouaméni s'éloigne

A vingt-deux ans, Aurélien Tchouaméni confirme son potentiel depuis le début de la saison. À son avantage avec son club de Monaco, le milieu de terrain a fait son apparition en équipe de France et suscite désormais l'intérêt des grosses cylindrées européennes. Une notoriété qui devrait lui permettre de changer d'écurie à l'été 2022. Car même s'il demeure son contrat avec l'ASM jusqu'en juin 2024, le club du Rocher n'hésitera pas à le céder au plus offrant.



Sur la liste des prétendants à l'acquisition du joueur formé aux Girondins de Bordeaux, le PSG espérait tirer son épingle du jeu, mais visiblement, le Parc des Princes n'est pas la direction qui tente le plus Aurélien Tchouaméni. Selon Le Parisien, ce dernier viserait plutôt un départ à l'étranger. L'intérêt du Real Madrid pour le Français n'est pas nouveau et si le club merengue y met la somme suffisante, il est fort possible que l'affaire se fasse.



Le média indique d'ailleurs que l'entourage d'Aurélien Tchouaméni a d'ores et déjà été contacté par le club merengue. Malgré ce souhait de quitter le championnat de France, rien ne dit que le joueur ne prêtera pas une oreille aux proposition d'un PSG qui, financièrement, a déjà prouvé par le passé qu'il savait se montrer convaincant.