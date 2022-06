PSG aurait contacté Nice pour Galtier

Ce n'est un secret pour personne : Christophe Galtier est courtisé par le PSG. Si le club de la capitale n'a pas encore officialisé la fin de l'aventure de Mauricio Pochettino, un accord a été trouvé mardi soir entre les avocats de l'entraîneur argentin et ceux du club de la capitale pour une séparation à un an de la fin du contrat de son actuel coach. Le prochain entraîneur pourrait donc être Galtier, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club azuréen.



L'Equipe indique que le PSG a noué un premier contact avec Nice à propos du natif de Marseille. Si peu d'éléments ont filtré sur le fond de la communication, le quotidien sportif précise que Paris a "formalisé" son intérêt par rapport au technicien champion de France avec Lille en 2021.



Invaincu face à Paris cette saison (un match nul, une victoire en Ligue 1, une qualification en Coupe de France), Galtier entretient des relations très froides avec le directeur du football à Nice, Julien Fournier. Ce dernier n'avait d'ailleurs pas hésité à effectuer un appel du pied vers le PSG, le 9 juin dernier. "S'ils le veulent, il ne faut pas qu'ils tardent (..) Si le Paris-Saint-Germain veut Christophe Galtier, il ne faut trop qu'il tarde, sinon ce sera plus compliqué pour lui", disait-il notamment dans les colonnes de L'Equipe. Visiblement, le message a été reçu...