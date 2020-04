Marquinhos, Presnel Kimpembe, Tanguy Kouassi...



Kalidou Koulibaly

Avant toute chose, il convient de rappeler l'évidence :, comme il ne cesse de le prouver à chacune de ses sorties - et notamment en Ligue des Champions . Toute la question est de savoir si Presnel Kimpembe lui sera naturellement associé, voire Tanguy Kouassi. Abdou Diallo ou Thilo Kehrer semblent avoir des longueurs de retard.



Même si le PSG paraît donc disposer des solutions internes, Leonardo se creuse les méninges. Le défenseur sénégalais du Napoli (26 ans), presque visé chaque année, reste le favori et celui qui est suivi de plus près. Blessé depuis décembre, plus ou moins diplomatiquement après une brouille générale avec le président, il pourrait toucher dix millions d'euros par an selon Transfermarkt.

Gabriel



Le défenseur brésilien du LOSC, en plus d'avoir l'avantage de la jeunesse (22 ans), a aussi celui de connaître la Ligue 1. Néanmoins, il risque de ne plus y rester très longtemps. A en croire Eurosport, Chelsea aurait déjà pris les devants et quasiment tout ficelé pour un montant d'environ 40 millions d'euros.

Milan Skriniar



C'est le profil qui monte ces derniers temps du côté du PSG. Révélé à la Sampdoria en 2016-2017, le Slovaque de 25 ans enchaîne une troisième saison de haut niveau sous le maillot de l'Inter. Il vaudrait entre 70 et 80 millions d'euros, d'après Calciomercato.com. Soit une trentaine de millions de différence, au minimum, par rapport aux exigences napolitaines pour Kalidou Koulibaly.