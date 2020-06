PSG : Anelka prend position pour l'avenir de Cavani

Après le transfert définitif de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain, l'avenir d'Edinson Cavani dans la capitale s'écrit en pointillés. Le Matador voit son bail expirer le 31 juin, mais il a reçu un soutien inattendu en la personne de Nicolas Anelka, ex-international français formé au club. A l'occasion d’un Live Instagram avec le fan parisien Sabri où il aborde plusieurs sujets d'actualité, Nicolas Anelka a plaidé en faveur d'une prolongation du numéro 9.

"Un super attaquant que tu risques de céder à un concurrent"

« Laisser partir Cavani serait une très grosse erreur, a-t-il lâché. Ça reste un 9 comme il n’y en a plus. Il a beaucoup de déchets, mais il fait des appels de fou et il marque (des buts). Il va te servir quoi qu'il arrive. A Paris, t’as besoin de concurrence. C'est un super attaquant que tu risques de céder à un concurrent vu qu'il partira forcément dans un grand club. Et quand il jouera contre le PSG, il va marquer à coup sûr. Et c'est là qu'ils vont avoir de grands regrets. »