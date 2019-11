PSG : Ander Herrera explique son transfert

Comme de coutume, le Paris Saint-Germain a été très actif durant le dernier Mercato estival. Le club parisien s'est renforcé à des postes-clés, avec notamment un milieu de terrain bien consolidé. Ander Herrera a atterri gratuitement, à 30 ans, au sein du club de la Capitale, alors que son bail arrivait à son terme à Manchester United. Et pour le joueur espagnol, il y a un véritable contraste au niveau des mentalités entre son nouveau et son ancien club. Interrogé par le magazine So Foot sur les différences entre Manchester United et le Paris Saint-Germain, l'ancien joueur de Bilbao fait une révélation étonnante. Pour lui, c'est au PSG que l'on se concentre le plus sur le football et à Manchester que l'on parle trop business.

Herrera : « Le football n'était pas la chose la plus importante à Manchester »

« Depuis que je suis ici, ce que je vois, c’est que je suis dans un club qui pense uniquement et exclusivement au football, a confié un Ander Herrera indisponible pour le match de ce samedi à Brest. (…) Ce n’était pas le cas à Manchester ? J’ai été très heureux dans ce club incroyable. Je suis très reconnaissant envers ses supporters. Franchement, j’ai été immensément heureux à Manchester, mais dans le club, il y avait des fois, où j’avais l’impression que le football n’était pas considéré comme la chose la plus importante. Le business était-il important alors ? Ça, ça ne sort pas de ma bouche, je ne sais pas, mais le football n’était pas la chose la plus importante à Manchester. Je ne veux pas comparer, tout ce que je sais, c’est qu’ici, j’ai l’impression de respirer du foot de tous les côtés. Et j’aime ça » Et si Paris, le club, a forcément attiré l'international espagnol, la ville a aussi joué sur sa décision : « Habiter à Paris a-t-il joué dans ma décision de rejoindre le PSG ? Ça n’a pas été le facteur le plus déterminant, même si c’est vrai que Paris est la plus belle ville que j’ai vue jusqu’à présent. Je la mets au même niveau que Saragosse. Après, Manchester a aussi son charme, hein. Je m’y suis toujours bien senti ».