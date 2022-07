PSG : Accord trouvé entre Wijnaldum et l'AS Rome

La déception la plus importante du mercato 2021 du PSG ? Georginio Wijnaldum, arrivé l'été dernier au Parc des Princes après la fin de son contrat avec Liverpool, n'a jamais su se montrer sous son meilleur jour avec le maillot du club de la capitale sur les épaules. N'entrant pas dans les plans de Christophe Galtier, et non convoqué pour la tournée de pré-saison actuellement en cours au Japon, le joueur pourrait prochainement prendre la direction de la Serie A afin de tenter une relance dans sa carrière.

Vers un prêt pour Wijnaldum

D'après des informations des médias italiens, le PSG et l'AS Rome négocient depuis plusieurs jours concernant l'ancien élément des Reds, qui reste sous contrat avec Paris jusqu'en 2024. Des négociations qui se poursuivent mais, selon Foot Mercato, c'est plutôt positif car le natif de Rotterdam aurait trouvé un accord avec la formation entraînée par José Mourinho, qui vient de se renforcer avec l'arrivée récente de Paulo Dybala.



La source explique que l'opération devrait se concrétiser sous la forme d'un prêt alors que les deux clubs négocieraient le pourcentage de prise en charge du salaire. Si le PSG désirerait que l'AS Roma paie 60 % des émoluments de Wijnaldum le club italien ne voudrait pas dépasser les 40%. Le salaire du vainqueur de la Ligue des Champions est lui estimé à 9 millions d'euros par an.