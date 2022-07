PSG : Accord proche avec Sassuolo pour Scamacca

Le PSG accélère au niveau de son mercato. Quelques jours après avoir bouclé la venue de Vitinha pour plus de 40 millions d'euros, jeudi, le club de la capitale devrait, à nouveau, casser sa tirelire pour un jeune élément. D'après des informations du Parisien, le PSG et Sassuolo seraient très proches de trouver un accord pour l'attaquant international italien, Gianluca Scamacca (23 ans). Le montant du transfert prochain devrait être de 50 millions d'euros selon le quotidien régional.

Une officialisation attendue la semaine prochaine

"Les négociations sont en cours de finalisation et vont entrer dans la dernière ligne droite", précise Le Parisien. Ainsi, celui qui a inscrit 16 buts en 36 matchs de Serie A cette saison devrait, à terme, prendre la direction du Parc des Princes et venir renforcer le secteur offensif du club de la capitale. L'officialisation de son transfert est attendue pour la semaine prochaine et l'attaquant qui demeure encore sous contrat jusqu'en 2026 avec son club, aurait déjà parlé de cela à ses proches.



Un transfert qui était loin d'être bouclé il y a quelques jours. Le président de Sassuolo, Giovanni Carnevali, s'était en effet confié sur la situation au micro de Sky Sports. "Nous aimerions qu’il reste en Serie A. Même avec Locatelli (qui a rejoint la Juve, ndlr), il y a eu des négociations avec des pays étrangers, mais il est ensuite resté en Serie A. Pour le moment, il n'y a pas de négociations avec les équipes de Serie A, nous n'avons pas eu de nouvelles du PSG depuis 10 jours", disait-il. Depuis, Luis Campos a visiblement pris la décision de passer la deuxième.