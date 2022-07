Après le milieu de terrain portugais Vitinha (FC Porto) et l'attaquant français Hugo Ekitike (Reims), le Paris Saint-Germain tient son troisième renfort estival : il s'agit de Nordi Mukiele. Selon les informations de L'Equipe, le club de la capitale et le RB Leipzig ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur international français (1 sélection). Si la durée du contrat n'a pas été communiqué, l'opération pourrait atteindre un total de 16 millions d'euros (12 millions d'euros + 4 millions de bonus) selon le journaliste italien Fabrizio Romano.

Un profil utile pour le PSG

Maillon important du RB Leipzig depuis 2018, année de son arrivée en Allemagne, Nordi Mukiele présente un profil technique qui devrait utile pour Christophe Galtier. Polyvalent, l'ancien Montpelliérain a la capacité d'endosser un rôle de piston droit, mais aussi de défenseur axial droit. Il a ses repères dans un système à cinq défenseurs, une configuration tactique utilisée par le PSG depuis le début de la préparation. Puissant et disposant d'un bon volume de jeu, l'international français semble répondre aux besoins du club de la capitale.



Néanmoins, selon les informations de L’Équipe, son arrivée ne remet pas en cause la perspective d'une autre opération pour le secteur défensif. Toujours en quête d'un défenseur central d'expérience, le PSG serait toujours actif sur la piste menant à Milan Skriniar (Inter Milan).