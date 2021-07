PSG : Accord avec Galatasaray pour Kurzawa ?

Le #PSG et Galatasaray ont trouvé un accord pour le transfert de Layvin Kurzawa. Le montant de l’accord n’a pas filtré mais la situation n’a pas beaucoup évolué pour autant. Le latéral gauche doit toujours décider s’il souhaite rejoindre la Turquie ou non #Mercato #RMCLive

— Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 15, 2021

Accord entre le PSG et Galatasaray pour Kurzawa

Très actif sur le marché des transferts au rayon des arrivées, le Paris Saint-Germain le sera tout autant dans le sens des départs. La direction du club de la capitale a bien l'intention de dégraisser un effectif trop garni sur le plan quantitatif. Après le départ du latéral gauche Mitchel Bakker, d'autres joueurs sont engagés dans le sas, parmi lesquels Sergio Rico, Alphonse Areola, Thilo Kehrer ou Layvin Kurzawa. Pour ce dernier, la situation pourrait se décanter très rapidement.Selon les dernières indiscrétions de RMC Sport,. Une opération qui pourrait se réaliser sous la forme d'un transfert sec, et non d'un prêt, comme évoqué précédemment. Les clés sont désormais entre les mains du joueur, qui va devoir opter pour le projet qui correspondant à ses attentes, en termes d'ambitions collectives et de temps de jeu personnel.